Василь Малюк залишає посаду голови СБУ: Зеленський анонсував нові завдання для генерала

Президент України Володимир Зеленський повідомив про кадрові зміни в керівництві Служби безпеки України. Василь Малюк йде з посади голови відомства, проте залишається в системі СБУ для виконання стратегічних завдань.

Президент подякував Василю Малюку за бойову роботу та зазначив, що запропонував йому зосередитися на проведенні асиметричних операцій. За словами Зеленського, досвід Малюка є найбільш цінним саме в цьому напрямку, тому йому доручено зробити українські спецоперації найсильнішими у світі. Для реалізації цих планів уже забезпечено необхідні ресурси та політичну підтримку.

Василь Малюк, коментуючи своє звільнення, підтвердив, що продовжить роботу в структурі СБУ. Він наголосив, що його пріоритетом залишається реалізація асиметричних спецоперацій світового рівня, які завдаватимуть максимальної шкоди ворогу.

Тимчасовим виконувачем обов'язків голови Служби безпеки України призначено Євгена Хмару. До цього призначення він очолював Центр спеціальних операцій А СБУ. Президент також додав, що кандидатури на посаду постійного очільника відомства вже обговорюються.