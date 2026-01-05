﻿
Здоров'я

Кінець “зношених колін”: медицина на порозі революції

Вчені заявили про прорив у лікуванні остеоартриту — одного з найпоширеніших захворювань суглобів, яке десятиліттями вважалося невиліковним. Дослідники Stanford Medicine з’ясували, що ключову роль у розвитку артрозу відіграє накопичення специфічного білка, який блокує природну регенерацію хрящової тканини.

Під час експериментів науковцям вдалося пригнітити дію цього білка. У результаті хрящ почав відновлюватися, рухливість суглобів помітно покращилася, прогресування артрозу зупинилося, а больовий синдром значно зменшився.

Перша фаза досліджень уже підтвердила безпеку нового підходу. За словами вчених, це відкриває шлях до створення принципово нового лікування, яке не лише зніматиме симптоми, а й впливатиме на саму причину захворювання.

Надалі команда планує розробити лікарський препарат у формі інʼєкцій або таблеток і перейти до наступних етапів клінічних випробувань. Якщо результати підтвердяться, остеоартрит може вперше стати захворюванням, яке реально піддається відновленню, а не лише контролю болю.

 Автор: Галина Роюк

суглобиколінаостеоартритартрозхрящ
