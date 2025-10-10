﻿
У Києві відновили роботу системи водопостачання, вона працює в штатному режимі

Київські енергетики повернули світло понад 423 тис. споживачів, поновлено систему водопостачання, відновлювальні роботи тривають, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Київ пережив одну з найскладніших за наслідками атак. З раннього ранку до робіт з ліквідації наслідків ворожої атаки залучені всі служби. Енергетики вже повернули світло понад 423 000 споживачів. Відновлення електропостачання триває, щоб у максимально стислі терміни повернути його й іншим споживачам", - написав він у телеграм-каналі у п’ятницю о 17:15.

За його словами, роботу системи водопостачання відновили, вона працює в штатному режимі. "Але в окремих будинках, де ще немає електрики, може не бути холодної води на верхніх поверхах. Оскільки не працюють насоси підвищення тиску", - зазначив він.

"Ситуація складна. І давайте говорити правду, а не займатися самозаспокоєнням. Бо ворог не зупиняється. В найближчі дні прогнозують нову атаку. Звертаюся до мешканців Києва максимально зосередитися і діяти прагматично. Зробити запаси води, підготувати аптечку, набір продуктів харчування, зарядити пристрої автономного живлення. Підготувати теплі речі. Не ігнорувати сигналів тривоги", - додав Кличко.

За його словами, наразі усі міські служби працюють цілодобово і в посиленому режимі, щоб відновити стабільну роботу систем життєзабезпечення міста. "Підтримайте їх вдячністю і своїм свідомими ставленням до можливих викликів та реагуванням на них. Тільки злагоджено і разом ми зможемо подолати ті випробування, які нам випали", - резюмував мер.

