﻿
Свiт

Білий дім відреагував на рішення Нобелівського комітету не дати премію миру Трампу

Білий дім відреагував на рішення Нобелівського комітету не дати премію миру Трампу

У Білому домі звинуватили Нобелівський комітет у тому, що він «ставить політику вище за мир», після того, як президент США Дональд Трамп не отримав Нобелівську премію миру.

Про це написав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чун.

«Президент Трамп продовжуватиме укладати мирні угоди, завершувати війни та рятувати життя. У нього серце гуманіста, і більше ніколи не буде такої людини, яка зможе зрушувати гори лише силою своєї волі. Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир», — написав він.

Нагадаємо, Нобелівську премію миру цьогоріч присудили венесуельській політикині Марії Коріні Мачадо — за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії.

У новинах неодноразово з’являлися повідомлення про те, що представники різних країн висувають кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.

Останнім часом світові політики говорили, що Трампа варто відзначити за його миротворчі зусилля, зокрема щодо конфлікту в Секторі Гази. Хоча Нобелівський комітет визначився з лавреатом ще до того, як Трамп оголосив про припинення війни між Ізраїлем та палестинським угрупованням ХАМАС, яке має настати невдовзі.

Трамп стверджував, що сам не прагне отримати Нобелівську премію миру, але неотримання Нобелівської премії миру буде образою для США.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

СШАБілий дімНобелівська премія мируДональд Трамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $500 млн для України
Свiт 10.10.2025 10:32:29
Сенат США схвалив оборонний бюджет на 2026 рік із $500 млн для України
Читати
У Києві змінили рух громадського транспорту через удари
Столиця 10.10.2025 09:40:28
У Києві змінили рух громадського транспорту через удари
Читати
Навіть ХАМАС виявляє домовленість, але не Путін, - Зеленський
Полiтика 10.10.2025 09:08:56
Навіть ХАМАС виявляє домовленість, але не Путін, - Зеленський
Читати

Популярнi статтi