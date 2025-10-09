Стало відомо, навіщо до України завітали високопосадовці НАТО

Цього тижня делегація НАТО, представлена на високому рівні, відвідала Україну, щоб обговорити роль Альянсу у підтримці української оборонної промисловості.

Як повідомляє пресслужба Представництва НАТО в Україні, делегація взяла участь у 3-му Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) та провела плідні зустрічі з українськими посадовцями, представниками промисловості та громадянського суспільства.

Генеральна менеджерка Агентства НАТО з підтримки та постачання (NSPA) Стейсі Каммінгс підкреслила важливість практичної співпраці агентства з Україною. Вона зазначила, що NSPA посилює співробітництво з Україною та працюватиме над тим, щоб допомогти українській промисловості зрозуміти, як брати участь у конкурсних закупівлях НАТО.

Під час панельної дискусії на DFNC3 помічниця генерального секретаря НАТО з оборонної промисловості, інновацій та озброєння Тар’я Яаккола підкреслила важливість для союзників розширювати співпрацю з українською промисловістю. Вона окреслила, що НАТО робить вже зараз і що ще може зробити. Яаккола наголосила, що НАТО, яке прагне розвивати власну оборонну промисловість, і Україна, яка реалізує ініціативу "Build in and Build With Ukraine", мають спільні цілі.

Представники Делегації також обговорили інші важливі аспекти підтримки НАТО. Бурджу Сан, Заступниця помічника генерального секретаря НАТО з операцій, провела зустріч із українськими колегами, під час якої обговорили Перелік пріоритетних потреб України (PURL) та Комплексний пакет допомоги НАТО Україні (CAP).

"НАТО продовжує підтримувати Україну та надавати життєво важливу допомогу, щоб забезпечити її всім необхідним для захисту країни на шляху до стійкого та справедливого миру", - йдеться у повідомленні.