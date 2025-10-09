На Одещині внаслідок російської атаки спалахнули масштабні пожежі

В Одеській області внаслідок російської атаки безпілотниками сталися масштабні пожежі, у результаті яких попередньо постраждали п’ятеро осіб.
Унаслідок ворожої атаки загорілися два житлові будинки, адміністративна будівля та автозаправна станція.
"Також виникла масштабна пожежа на території обʼєкту портової інфраструктури - горіли контейнери з рослинною олією, транспортними засобами й деревними паливними пелетами", - повідомляє ДСНС.
У ліквідації взяли участь 83 рятувальники, задіяно 18 одиниць пожежної техніки та пожежний робот ДСНС, а також 4 добровольців і 1 пожежне авто.
Фото: ДСНС.Автор: Галина Роюк