Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель викликала резонанс своїми нещодавніми заявами, в яких вона частково поклала провину за повномасштабне вторгнення Росії в Україну на пандемію коронавірусу та окремі країни Євросоюзу. Про це вона заявила в розмові з угорським онлайн-виданням Partizán.

Пандемія та "радикалізація" Путіна

Одним із несподіваних акцентів Меркель став вплив пандемії COVID-19. Політикиня вважає, що відсутність її особистих зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним через карантинні обмеження сприяла політичній радикалізації Росії.

За її словами, відеоконференції не могли повноцінно замінити живі переговори та не дозволяли досягати необхідних компромісів.

"Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна", — сказала німецька політикиня, наголошуючи на розриві особистого контакту.

Польща та країни Балтії заблокували діалог

Меркель також поклала відповідальність за погіршення відносин між ЄС та Росією, що, на її думку, призвело до війни, на Польщу та країни Балтії.

Ексканцлерка стверджує, що підписані у 2015 році Мінські угоди забезпечили "період спокою" до 2021 року, давши Україні час для розвитку. У 2021 році, перед її відставкою, Меркель пропонувала створити новий формат діалогу ЄС із Путіним. Однак, за її словами, цю ініціативу було заблоковано Польщею та країнами Балтії через їхні "побоювання", що Євросоюз не зможе виробити єдину політику щодо Росії.

На думку Меркель, саме цей провал у діалозі сприяв подальшій ескалації, яка згодом переросла у повномасштабне вторгнення.

Реакція та прогалини в оцінці

Заяви Меркель викликали гостру реакцію, зокрема в країнах, згаданих у її інтерв'ю.

Колишній президент Польщі Анджей Дуда рішуче відкинув звинувачення. Він наголосив, що Варшава не є співучасницею, а потенційною жертвою російської агресії. Дуда також застеріг від будь-яких переговорів, які могли б політично легітимізувати Путіна.

Слід зазначити, що у своїх поясненнях Меркель не згадала про російську агресію проти України, яка розпочалася ще у 2014 році, а також про активну підготовку Кремля до повномасштабного вторгнення, що посилювалася протягом 2021 року.

