Залужний спростував чутки про створення власної політичної сили та участь у виборах

Колишній головнокомандувач ЗСУ, нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний спростував інформацію про нібито формування ним політичної команди та участь у виборах. Про це інформує Валерій Залужний.

«Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв’язків з будь-якою політичною силою. Моя позиція незмінна: поки триває війна, вибори в Україні та її державних органах неможливі», — наголосив Залужний.

Дипломат також критикував українські ЗМІ за поширення неперевіреної інформації, яка, на його думку, синхронізується з російською пропагандою. Він зазначив, що деякі видання повідомляли про нібито пропозиції його соратникам стати депутатами у разі його балотування, що не відповідає дійсності.

«Шкода, що саме наші ЗМІ не доносять до громадян України стратегію, яка дозволить хоча б організувати вибори у майбутньому. Проте завдяки ним ми знаємо все про рейтинги, партії, штаби і навіть про те, кому варто чи не варто займатися політикою», — додав він.

Залужний закликав повідомляти правоохоронні органи про будь-які пропозиції нібито від його імені та наголосив, що поки має можливість служити державі, продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

Він також підкреслив, що ворог намагається розпорошити українське суспільство за допомогою анонімних джерел, ботів та медіа, готуючи населення до виборів, але на користь держави-агресора.

 

