ЗСУ зірвали спробу прориву окупантів на Куп’янському напрямку

Оператори Сил спеціальних операцій України успішно зірвали спробу просування російських військ на Куп’янському напрямку.

Під час операції бійці 8 окремого полку ССО знищили трьох окупантів. Про це повідомили у Силах спеціальних операцій Збройних сил України.

– На Купʼянському напрямку група воїнів 8 окремого полку Сил спеціальних операцій своїми діями не дала просунутись противнику, – йдеться у повідомленні.

Під час операції українські військові застосували ударні FPV-дрони, якими змусили ворога сховатися в будівлях. Після цього оператори провели зачистку кількох споруд, де засіли російські військові.

Унаслідок дій спецпризначенців трьох окупантів було ліквідовано, решта відступили.