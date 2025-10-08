﻿
Reuters: Ізраїль і ХАМАС обмінялися списками заручників і ув’язнених у Газі

ХАМАС і представники Ізраїлю обмінялися списками ізраїльських заручників і палестинських в’язнів, які мають бути звільнені в межах обміну, повідомляє Reuters.

Обмін списками відбувся в Єгипті, де зараз проходять переговори щодо плану президента США Дональда Трампа про закінчення війни в Газі.

Це конкретний крок до можливого обміну полоненими між сторонами конфлікту.

Очікується, що сьогодні до переговорів приєднається американська делегація – спецпредставник Стів Віткофф і Джаред Кушнер, колишній посланець на Близькому Сході часів першої каденції Трампа.

Також очікується участь прем’єр-міністра Катару шейха Мохаммеда бін Абдулрахмана аль-Тані та глави турецької розвідки Ібрагіма Калина.

За словами джерел, переговори зосереджуються на двох головних питаннях: припинення бойових дій і звільнення заручників.

ХАМАС вимагає повного виведення ізраїльських військ з Гази. Угруповання погодилося на створення палестинського “національного технократичного органу” для управління анклавом.

Ізраїль вимагає роззброєння ХАМАС. Угруповання відмовляється здавати зброю.

ForUA нагадує, раніше президент США Дональд Трамп виступив з ультиматумом до ХАМАСу, закликавши погодитися на мирну угоду.

Він пригрозив у разі відмови небаченим пеклом.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

переговориІзраїльхамассектор Гази
