Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої закликав його "активізувати дипломатію" для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.
Про деталі розмови повідомив Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.
«Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи повинні набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим та міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру», - йдеться в офіційному повідомленні.
Зазначається, що, окрім обговорення війни, президент Ердоган також привітав Путіна з днем народження.
Обговорення Сектора Гази та двосторонніх відносин
Крім українського питання, глави держав обговорили й інші регіональні та глобальні теми.
Ердоган повідомив Путіну, що офіційна Анкара докладає всіх зусиль для досягнення перемир'я у Секторі Гази та забезпечення доставлення туди гуманітарної допомоги.
Також лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією.
Автор: Галина Роюк