Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним, під час якої закликав його "активізувати дипломатію" для досягнення справедливого та міцного миру в Україні.

Про деталі розмови повідомив Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини.

«Президент Ердоган заявив, що дипломатичні ініціативи повинні набрати обертів, щоб забезпечити завершення українсько-російської війни справедливим та міцним миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати над досягненням миру», - йдеться в офіційному повідомленні.

Зазначається, що, окрім обговорення війни, президент Ердоган також привітав Путіна з днем народження.

Обговорення Сектора Гази та двосторонніх відносин

Крім українського питання, глави держав обговорили й інші регіональні та глобальні теми.

Ердоган повідомив Путіну, що офіційна Анкара докладає всіх зусиль для досягнення перемир'я у Секторі Гази та забезпечення доставлення туди гуманітарної допомоги.

Також лідери обговорили двосторонні відносини між Туреччиною та Росією.

Нагадаймо, раніше Трамп зізнався, що прорахувався з Путіним і миром в Україні.