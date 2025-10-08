﻿
Головне

Трамп зізнався, що прорахувався з Путіним і миром в Україні

Трамп зізнався, що прорахувався з Путіним і миром в Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вкотре заявив, що розчарований диктатором Путіним.

Про це глава Білого дому заявив на зустрічі із прем’єром Канади Марком Карні.

Трамп знову повторив, що на війні в Україні щотижня гинуть понад 7 тисяч військових, назвавши це «божевіллям».

Президент США зізнався, що вважав врегулювання війни в Україні «одним з найпростіших питань». Також Трамп вкотре нагадав, що має «дуже хороші взаємини з Путіним».

«Я думав, що це буде просто… Я був дуже розчарований ним, тому що вважав, що це можна буде легко врегулювати… Але, можливо, це навіть складніше, ніж Близький Схід. Подивимося, що станеться на Близькому Сході», — підсумував він.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнамирпутінТрамп
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Безпілотник влучив в об'єкт АЕС на території Воронезької області РФ
Надзвичайні події 07.10.2025 18:47:01
Безпілотник влучив в об'єкт АЕС на території Воронезької області РФ
Читати
Слідчі ДБР розслідують 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки
Суспiльство 07.10.2025 18:32:09
Слідчі ДБР розслідують 2 780 кримінальних проваджень щодо злочинів проти національної безпеки
Читати
Білоруський опозиціонер загадково зник у Туреччині
Надзвичайні події 07.10.2025 18:03:25
Білоруський опозиціонер загадково зник у Туреччині
Читати

Популярнi статтi