Італія запропонувала оголосити перемир’я в Україні на час зимових Олімпійських ігор — ANSA

Італія виступила з ініціативою тимчасового припинення бойових дій в Україні під час проведення зимових Олімпійських ігор. Про це повідомляє агентство ANSA з посиланням на дипломатичні джерела.

За даними видання, уряд Італії пропонує міжнародній спільноті підтримати «олімпійське перемир’я» — традиційну практику, що символізує мир і єдність між народами під час світових спортивних змагань.

Італійська сторона вважає, що тимчасове перемир’я могло б створити умови для гуманітарних місій, обміну полоненими та евакуації мирного населення із зон бойових дій.

Офіційна пропозиція, за даними журналістів, буде представлена найближчим часом на рівні Європейського Союзу та Організації Об’єднаних Націй.

Зимові Олімпійські ігри 2026 року пройдуть у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо, Італія.

