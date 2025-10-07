Росія вступила у «першу фазу» підготовки до конфлікту з НАТО, — ISW

Інститут вивчення війни (ISW) б'є на сполох: Росія, ймовірно, вступила у першу фазу підготовки до потенційної війни з НАТО. Аналітики зазначають, що Москва активізувала масштабну інформаційно-психологічну кампанію, яка може бути частиною стратегічних планів Кремля.

Кампанія «фальшивого прапора»

У своєму останньому звіті ISW звертає увагу на зростаючу кількість звинувачень та заяв Росії на адресу Заходу. Аналітики вважають, що ця узгоджена модель діяльності є новою і може свідчити про перехід Росії на вищий рівень військової підготовки.

Одним із показових прикладів є заява Служби зовнішньої розвідки Росії, де Велика Британія нібито планує атаку проукраїнських росіян на корабель ВМС України або іноземне цивільне судно в європейському порту. За російською версією, диверсанти стверджуватимуть, що діяли за наказом Кремля.

Стратегічна мета: посіяти страх і підірвати єдність

Аналітики ISW підкреслюють, що ця інформаційна кампанія має подвійну мету:

Для Європи: Заявами про «фальшиві прапори» Москва прагне посіяти страх серед європейців, підірвати єдність НАТО та зменшити підтримку України. Для Росії: Усередині країни такі заяви покликані створити образ «загрозливого Заходу» і підготувати громадську думку до можливої ескалації протистояння.

Довгострокові плани та реструктуризація

Аналітики ISW наголошують, що останніми тижнями зросла кількість подібних звинувачень, які повторюють аналогічні твердження про незаконні дії, спрямовані проти держав Європи, таких як Польща, Молдова та Сербія.

«Ця модель організованої діяльності свідчить про те, що Росія вступила в першу фазу підготовки до переходу на вищий рівень війни, ніж той, в якому Росія зараз бере участь, наприклад, до майбутньої війни між НАТО і Росією», — пишуть аналітики ISW.

Крім того, ISW нагадує про зростання активності російських атак з осені 2025 року, зокрема порушення дронами повітряного простору країн НАТО. Росія також реалізує довгострокові стратегічні плани, які можуть слугувати частиною підготовки до майбутнього конфлікту з НАТО, такі як реструктуризація військових округів на західному кордоні та розбудова військових баз на кордоні з Фінляндією.

Без ознак негайного зіткнення

Водночас, ISW зауважує, що на цей час вони не роблять висновків, чи ухвалила Москва рішення про початок можливої війни вищого рівня та коли це може статися. Аналітики не фіксують ознак того, що Кремль активно готується до негайного зіткнення з НАТО.

Таким чином, Росія зосереджена на інформаційному полі, створюючи передумови для можливого конфлікту в майбутньому.