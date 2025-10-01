НЕК «Укренерго» пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії на 20%

Оператор системи передачі НЕК “Укренерго” пропонує встановити тариф на передачу на 2026 рік на рівні 823,77 грн/МВт-год, що на 20% більше за тариф на нинішній рік. Відповідні розрахунки опубліковані на сайті оператора, доступний за підпискою, повідомляє ExPro .

Тариф на передачу для підприємств “зеленої” металургії пропонується встановити на рівні 467,83 грн/МВт-год, що на 30% більше за чинний тариф.

Окрім того, пропонується встановити тариф на послуги з диспетчерського (оперативно-технологічного) управління на 2026 рік на рівні 141,23 грн/МВт-год, що на 42,7% більше за тариф на нинішній рік.

Остаточне затвердження тарифу на передачу Регулятором відбудеться орієнтовно у грудні 2025 року.