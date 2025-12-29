Бровари та Вишгород можуть тиждень залишатися без світла через обстріл РФ

У Броварах та Вишгороді електропостачання може бути відсутнім до семи днів. Про це повідомив народний депутат і член комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк.

За його словами, критична ситуація на півночі Київщини виникла через російський удар по підстанції, яка забезпечує видачу енергії з Київської ГЕС. Наразі енергетики працюють у посиленому режимі, проте масштаби пошкоджень та ризики безпеки значно ускладнюють і сповільнюють відновлювальні роботи.

Місцевих жителів закликають максимально економно споживати електроенергію та уважно стежити за офіційними повідомленнями щодо графіків і роботи резервних джерел живлення.