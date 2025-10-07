Вогонь і криза: знищення нафтобази у Феодосії продовжується

У тимчасово окупованій Феодосії (Крим) продовжується масштабна пожежа на нафтобазі, яка почалася після нічної атаки безпілотника в понеділок, 6 жовтня.

За повідомленням моніторингового каналу Dnipro Osint, полум'я, що охопило об'єкт, перекинулося на нові ємності. Аналітики зазначають, що на цій ділянці розташовано чотири великих резервуари, і вогонь вже охопив додаткові.

«Полум'я перекинуло на інші резервуари, всього на ділянці 4 великих резервуарів», – йдеться у повідомленні моніторингового каналу.

Це значне поширення вогню викликає побоювання щодо повного знищення об'єкта.

Як зазначають моніторингові ресурси, успішне знищення цієї нафтобази може стати «дуже непоганим внеском» у посилення паливної кризи як на окупованому півострові, так і в самій Російській Федерації.

Нагадаємо, серія гучних вибухів пролунала у тимчасово окупованому Криму в ніч на понеділок, 6 жовтня. Після цього з'явилися перші повідомлення про загоряння на нафтобазі у Феодосії.