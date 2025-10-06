У Криму прогриміли вибухи

У ніч на 6 жовтня дрони атакують окупований Крим.

Вибухи було чути в багатьох місцях українського півострова.

Першим під ударом опинився аеродром "Саки" в Новофедорівці. Там починаючи з 00:23 прогриміли вибухи, а незабаром стало відомо про роботу ППО по безпілотниках.

Майже за годину вибухи прогриміли у Феодосії, Євпаторії, Сімферопольському районі, а також вибухи були в районі села Андріївка. Відомо, що поруч із цим населеним пунктом розташований аеродром "Кача".

"Кримський вітер" повідомив, що у Феодосії є влучання по нафтобазі.

Є приліт по військовій частині між Євпаторією і селом Затишне.

Нагадаємо, Україна використовує нові крилаті ракети для ударів по НПЗ Росії.