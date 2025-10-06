2000 років історії:у Франції знайдено унікальні дерев'яні таблички та ремесла римської доби (Фото)

У стародавніх колодязях в Ізернорі, на сході Франції, було виявлено групу з щонайменше 15 дерев'яних табличок для письма. Таблички та інші рідкісні органічні залишки чудово збереглися завдяки перезволоженню та низькому рівню освітлення й кисню в колодязях.

У 2020 році Французький національний інститут превентивних археологічних досліджень (INRAP) розкопав чотири колодязі римської епохи. Археологи знайшли дерев'яні предмети на всіх стадіях виробництва, включаючи обрізки від стружки та токарної обробки, заготовки та готові предмети, такі як гребінці, пікси (маленькі скриньки) та веретена. Заготовки та обрізки свідчать про процвітаючий місцевий ремесло з особливим акцентом на вироби з самшиту. Також були знайдені залишки ясена, ліщини та клена. Регіон був відомий своїми вишуканими дерев'яними гребінцями ручної роботи ще до 18 століття, тому заготовки гребінців з двома зубцями доводять, що вони виготовлялися на місці протягом майже 2000 років.

Таблички для письма також могли бути місцевого виробництва. Існує багато невеликих фрагментів, які, як вважається, були виробничими обрізками, а також одна табличка, схожа на чернетку або шаблон. Більшість табличок були окремими «листками». Інші були видовбані, щоб мати два протилежні листки з кожного боку корінця для складання в кодекс. На одному вигравірувано слово, яке може бути ім'ям. Інший екземпляр має шість рядків, написаних чорнилом. Археологи вважають, що це була повторно використана табличка, оскільки вона повністю видовбана. Ці заглиблення зазвичай заповнювали воском, щоб дряпати по ньому стилусом. Таблички з чорнилом не мали заглиблень.

Під час розкопок колодязів також було виявлено дві цілі підошви з кленового дерева. Цей стиль взуття мав два підйомники, один на п'яті, один на підйомі, які тримали ноги власника над землею. Більша з підошов мала маленькі цвяхи по краю, де шкіряні шматочки або ремінці закривали передню частину стопи. Менша підошва мала перфорацію для шкіряного ремінця між пальцями, як у шльопанцях, а також точку кріплення на підйомі для ще одного ремінця. Обидва черевики невеликі, призначені для ніг дітей 6-7 та 4-5 років.

Ці предмети, витягнуті зі свердловин, були вивчені та проаналізовані фахівцями з деревини INRAP. Зараз вони представлені в Археологічному музеї Ізерноре на виставці, присвяченій розкопкам колодязів.

