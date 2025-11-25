Розкішна знахідка у Франції: виявлено рідкісне римське поховання з золотом та загадковим перснем

У Ламонзі-Сен-Мартен на південному заході Франції було виявлено багато обставлене поховання на вогнищі періоду Високої Римської імперії (початок II століття). Воно містить надзвичайно цінні меблі, зокрема монети, золоті листи та перстень з інталією та підвіскою, вигравіруваною грецькими літерами.

Відомо, що на місці броду через річку Дордонь знаходяться залишки неолітичного поселення, але знахідка єдиного римського поховання була несподіваною. Воно складається з прямокутної ями з чітко окресленими краями, що випливають з матеріалу спалювання. В одному кутку було знайдено невелику посудину terra sigillata та прозору скляну фіалу, а прямо під ними з'явилися кремовані людські останки. Бронзова монета підтвердила, що це було поховання на багатті періоду Високої імперії.

Цей тип поховання відомий як бустум , кремаційна могила, де останки спаленого тіла залишають на місці біля багаття, на відміну від більш типового кремаційного поховання, де одне багаття використовувалося кілька разів, а спалені кістки збирали для поховання в іншому місці. Багаття будували над неглибокою ямою, яка збирала кістки та попіл під час горіння вогню. Після того, як вогонь згасав (або його гасили), яму засипали землею.

Відбулося ретельне розкопування заповнювача ями. Заповнювач, глибиною лише шість дюймів, складається з попелу та деревного вугілля, а також з кремованих фрагментів кісток та похованих речей. Будь-які знахідки, кістки та артефакти, були залишені на місці для фотограмметричного запису, щоб можна було створити 3D-модель поховання для подальшого аналізу.

Чашу terra sigillata, яка, можливо, була виготовлена ​​в місцевих майстернях монтанців на рубежі I та II століть, було вилучено з грудки ґрунту. Довгий залізний предмет, сильно пошкоджений корозією, з чимось схожим на дерев'яну ручку, також було вилучено з ґрунту для його рентгенівського дослідження та повного розкопування в лабораторних умовах.

Ближче до південного кінця ями було знайдено скупчення цінних похоронних речей, зокрема групу з приблизно 10 монет, сестерцій та асів, перемежованих невеликими золотими листами, які, можливо, прикрашали гаманець або футляр, у якому колись зберігалися монети. Серед кісткових залишків було знайдено групу кристалів, ймовірно, спочатку закріплених на органічній основі, такій як шкіра.

Серед 22 золотих предметів (листів, дротів та крапельок) особливо виділяються три: браслет із крученої стрічки, що закінчується петлею-застібкою; ймовірно, булла (підвіска у формі бульбашки, яку дарували юнакам із заможних римських сімей) та перстень з інталією. Це кільце, деформоване від спеки та падіння у вогнище, що обвалилося, прикрашене безелем у формі кігтя, на якому колись була невелика інталія. Виготовлене з матеріалу, який ще не ідентифіковано (гірський кришталь?), воно дуже маленьке та має сім літер, вигравіруваних грецьким алфавітом: Allallé. Епіграфічне дослідження цього об'єкта буде зосереджено, зокрема, на визначенні того, чи може це бути прізвище померлого.

Знайдені останки та споруду тепер вивчатиме багатопрофільна команда дослідників. Окрім вивчення самої похоронної практики, дослідники розглянуть її місце в ширшому ландшафті, де може знаходитися некрополь, пов'язаний з бустумом, де знаходилося поселення римської епохи та чи проживало тут грецьке населення, про що свідчить гравійований коштовний камінь.