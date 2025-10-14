2500-річний ідол та найбільший кремаційний цвинтар: унікальні знахідки у стародавній урартській фортеці Аргіштіхінілі

Археологи зробили сенсаційне відкриття всередині стародавньої фортеці Аргіштіхінілі, одного з ключових оплотів Урартського царства на Південному Кавказі. Під час другого сезону вірмено-польських розкопок на Сурб Давті Блур (Пагорбі Святого Давида) було виявлено 2500-річного таємничого ідола, вирізьбленого з вулканічного туфу, а також найбільший і найкраще збережений кремаційний цвинтар, коли-небудь знайдений у Вірменії.

Відкриття, зроблене спільною експедицією Польського центру середземноморської археології Варшавського університету (PCMA UW) на чолі з доктором Матеушем Іскрою та Інституту археології та етнографії Національної академії наук Вірменії під керівництвом доктора Асмік Сімонян, проливає нове світло на духовне та побутове життя мешканців регіону наприкінці VII та протягом VI століття до нашої ери, епохи занепаду Урартської держави.

Таємниця туфового ідола

Команда доктора Іскри зосередилася на дослідженні великих терасованих будинків, які напрочуд добре збереглися. «У багатьох місцях підлоги з глинобитної цегли та кам’яної вимощеної підлоги збереглися майже неушкодженими, що дозволяє нам детально розглянути організацію цих стародавніх будинків», – зазначив доктор Іскра.

В одному з житлових комплексів, поряд із коморським приміщенням, де досі вмуровані великі керамічні посудини-піфої, археологи знайшли найцікавіший артефакт. У сусідній кімнаті лежав вулканічний туфовий камінь, вирізьблений у вигляді людського обличчя, поруч із невеликою прямокутною кам'яною скринькою.

Фігура заввишки близько півметра має схематичне обличчя з опуклими бровами, вузькими губами, довгим носом і близько посадженими очима. Збережена в своєму первісному положенні, ця фігурка, схожа на ідола, ймовірно, виконувала ритуальну або захисну функцію в домогосподарстві. Дослідники припускають, що вона може бути пов'язана з шануванням предків або культами родючості. Майбутній хімічний аналіз вмісту кам'яної скрині може прояснити її роль.

Найбільший цвинтар кремацій у Вірменії

Паралельно, доктор Асмік Сімонян та її команда виявили величезний цвинтар з урновими полями на околиці поселення. Цей цвинтар містив десятки кремаційних поховань із керамічними урнами, ретельно заповненими прахом померлого та невеликими поховальними речами, такими як прикраси чи посудини.

«Це місце є поворотним моментом у вірменській археології», – пояснила доктор Сімонян. «Це, ймовірно, найбільший і найкраще збережений кремаційний цвинтар, коли-небудь відкритий у країні, що пропонує безпрецедентний погляд на похоронні звичаї громад, що перебували під впливом урартів».

Чудовий стан збереження урн (деякі з яких належали як дорослим, так і дітям) надає дослідникам цінні дані про похоронні практики, вірування про потойбічне життя та соціальну ієрархію в період після занепаду центральної Урартської держави.

Засноване царем Аргішті I (785–760 рр. до н. е.), Аргіштіхінілі було стратегічним центром Урарту. Триваючий польсько-вірменський проект має на меті зрозуміти, як мешканці пережили перехідний період і «як люди живуть під час кінця імперії», за словами доктора Іскри.

Наступний етап розкопок, підтриманий Національним науковим центром Польщі, розпочнеться навесні 2026 року, зосередившись на дослідженні соціальних та економічних трансформацій міста у пізній та постраурартський періоди.

