Національний музей історії України отримав найбільше поповнення фонду за часи незалежності

Понад 7 тисяч унікальних археологічних цінностей поповнили колекцію Національного музею історії України. Це стало можливим завдяки співпраці Державного бюро розслідувань (ДБР) та колишнього народного депутата, який на початку 2000-х років очолював Раду Міністрів АР Крим.

Артефакти були виявлені працівниками ДБР під час досудового розслідування. Колишній народний обранець уклав угоду про визнання винуватості та погодився передати державі усю свою колекцію, включаючи експонати, не виявлені під час обшуків.

Це надзвичайне поповнення стало найбільшим в історії музейного фонду за весь час незалежності України. Ця подія має колосальне значення для збереження та вивчення української культурної спадщини.

Частину цих унікальних артефактів вже можна побачити в експозиції музею, оскільки їх було передано туди на відповідальне зберігання.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.