Дослідження виявило новий фактор ризику серцевого нападу у жінок

Сонячні бурі та спричинені ними збурення магнітного поля Землі можуть бути пов’язані зі значним підвищенням ризику серцевого нападу, принаймні у жінок. До такого тривожного висновку дійшла дослідницька група під керівництвом фахівців Бразильського національного інституту космічних досліджень (INPE).

Оскільки з 2008 року спостерігається зростання сонячної активності, ці результати, опубліковані в журналі «Communications Medicine», можуть мати далекосяжні наслідки для серцево-судинної системи.

Як сонячна активність впливає на серце?

Зростання сонячної активності з 2008 року призвело до збільшення кількості сонячних бур та, відповідно, порушень магнітного поля Землі, вплив яких на здоров’я людини досі був мало досліджений.

Бразильські експерти проаналізували дані 871 чоловіка та 469 жінок, госпіталізованих із серцевим нападом у період з 1998 по 2005 рік. Дослідники використовували так званий індекс Kp – індикатор коливань магнітного поля Землі через сонячні збурення – щоб класифікувати дні госпіталізації як спокійні, помірні або геомагнітно збурені.

Жінки більш вразливі

Аналіз даних показав, що геомагнітні умови мають прямий вплив на ризик серцевого нападу, і цей вплив особливо виражений у жінок.

Встановлено, що загалом відносна частота серцевих нападів у порушених геомагнітних умовах майже втричі вища, ніж у спокійних. Це значне зростання, згідно з висновками дослідників, головним чином зумовлене збільшенням кількості серцевих нападів серед жінок.

Дослідницька група припускає, що жінки, схоже, більш схильні до впливу геомагнітних збурень, спричинених сонячною активністю, принаймні щодо ризику серцевого нападу.

Потреба в подальших дослідженнях

Важливо зазначити, що це дослідження враховує лише один симптом. Не виключено, що зв’язок між іншими захворюваннями та порушеннями магнітного поля Землі може частіше вражати чоловіків.

З огляду на тенденцію до зростання сонячної активності, науковці наголошують на необхідності детальнішого вивчення потенційного впливу цих космічних явищ на здоров’я людини в подальших дослідженнях.

