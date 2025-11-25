Надзвичайний інцидент стався у буддійському храмі Ват Рат Прахонг Тхам поблизу Бангкока. Персонал храму знайшов живою 65-річну жінку, яку вже готували до кремації, пише BBC.

Керуючий храмом Пайрат Судтхуп був украй здивований, коли він почув ледь чутний стукіт, що долинав ізсередини труни.

Пан Судтхуп наказав відкрити труну ТА побачив, що жінка “трохи відкрила очі та стукала по стінці”. Він зазначив, що вона “стукала досить довго”.

Варто зазначити, що родина жінки подолала близько 500 кілометрів, аби приїхати на церемонію кремації з провінції Пітсанулок. Брат “померлої” повідомив, що місцеві чиновники підтвердили йому смерть сестри. Проте, як з’ясувалося, він все ж не отримав свідоцтва про смерть.

Абат храму наказав негайно доставити жінку до лікарні. Лікарі встановили, що пацієнтка перебувала у стані важкої гіпоглікемії – стан критично низького рівня цукру в крові.

Медики виключили зупинку дихання чи серцевий напад. Брат пояснив, що жінка два роки була прикута до ліжка, а у суботу вона, здавалося, перестала дихати.