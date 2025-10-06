Моделі Onlyfans заборгували податковій понад 380 мільйонів

Розмір податкового боргу громадян України, які протягом 2020-2022 років отримували доходи від розміщення контенту на платформі Onlyfans становить 384,7 млн. грн.

"В ході відпрацювання наданої інформації починаючи з 02.10.2024 року та станом на 01.09.2025 року загальна сума податкового боргу, який виник у фізичних осіб - податкових резидентів України через несплату податків з доходів, отриманих від Fenix International Ltd (компанія-власник платформи Onlyfans) протягом 2020-2022 років становить 384,7 млн. грн.", - повідомляє ДПС.



10 березня отримали дані від компанії Fenix International Ltd про обсяги доходів українців на Onlyfans за 2023 рік, повідомляє "Економічна правда".



Цю інформацію вже було попередньо опрацьовано ДПС та 5 вересня 2025 року надіслано на відпрацювання до територіальних органів податкової.

