В Україні готують масштабний податковий законопроєкт: що відомо про Beautiful Tax Bill

В парламенті планують об'єднати ключові податкові зміни, необхідні для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом, в один комплексний документ. Про це повідомляє РБК-Україна.

Ініціатива, яка отримала неофіційну назву Beautiful Tax Bill, належить голові фракції Слуга Народу Давиду Арахамії. Головна мета законопроєкту — систематизувати вимоги міжнародних партнерів та забезпечити стабільні надходження до бюджету.

Ключові нововведення законопроєкту

Згідно з попередньою інформацією, до документа планують включити наступні норми:

Запровадження податку на OLX. Йдеться про врегулювання оподаткування доходів, отриманих від продажу товарів на маркетплейсах та онлайн-платформах.

Оподаткування міжнародних посилок. Зміна правил ввезення товарів з-за кордону, що може вплинути на ліміти безмитного ввезення для фізичних осіб.

Безстроковий військовий збір. Пропонується закріпити ставку військового збору на рівні 5% на постійній основі, скасувавши часові обмеження щодо його дії.

Позиція уряду щодо ФОПів

Попри плани щодо реформування податкової системи, питання ПДВ для фізичних осіб-підприємців залишається гострим. За даними ЗМІ, перша віцепрем'єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко виступає категорично проти внесення до Верховної Ради проєкту, який передбачав би запровадження ПДВ для ФОПів.

Наразі тривають дискусії щодо остаточної редакції документа, який має стати фундаментом для виконання зобов'язань перед МВФ та зміцнення фінансової стійкості держави.