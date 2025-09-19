"Цукровий" податок: новий акциз вдарить по гаманцях українців

У проєкті держбюджету на 2026 рік уряд пропонує запровадити нові джерела доходів — акциз на солодкі напої та податок на онлайн-платформи. Про це повідомили у Центрі економічної стратегії.

За підрахунками експертів, акциз може принести державі майже 8,5 млрд грн на рік. Подібні податки діють більш ніж у 100 країнах світу і мають подвійний ефект — наповнюють бюджет і стимулюють людей зменшувати споживання шкідливих продуктів.

Україна піде далі: під оподаткування потраплять не лише напої з цукром, а й ті, що містять підсолоджувачі. Це рішення вже викликало дискусії серед економістів і громадськості, адже у світі такий підхід є радше винятком.

Ставка акцизу становитиме 0,1 євро за літр (приблизно 5 грн). Для споживачів це означає, що дволітрова пляшка популярної коли може подорожчати приблизно на 12 грн.

Якщо парламент ухвалить зміни, а президент підпише закон, акциз запрацює з 1 січня 2026 року. В уряді наголошують, що додаткові кошти підуть на фінансування Сил оборони.

