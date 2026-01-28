Лютий 2026: до чого готуватися гаманцям українців

Лютий 2026 року принесе українцям низку важливих фінансових нововведень. Основні зміни стосуються цифровізації фінансового моніторингу та оновлення процедур взаємодії з податковою службою.

Цифровізація фінмоніторингу: запуск особистих кабінетів

З 2 лютого вступає в дію наказ Міністерства фінансів №322, який впроваджує новий Порядок обміну інформацією з питань фінансового моніторингу. Головна мета — спростити та автоматизувати комунікацію між суб’єктами моніторингу та Державною службою фінансового моніторингу.

Що зміниться:

Особистий кабінет: Суб’єкти первинного фінмоніторингу отримають доступ до приватної частини кабінету після електронної ідентифікації.

Кейсове звітування: Перехід до звітування про підозрілі операції на основі конкретних кейсів та обов’язкове застосування ризик-орієнтованого підходу.

Звітування про активи: Окремий механізм подання інформації про замороження активів, пов’язаних із тероризмом.

Зручність: Через кабінет можна буде оперативно отримувати запити, доручення та рішення від регулятора.

Податкові повідомлення-рішення: QR-коди та пільги

Другий блок змін стосується платників податків (згідно з наказом Мінфіну № 513). ДПС оновлює правила надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР), роблячи процес більш гнучким та технологічним.

Ключові оновлення:

Скасування штрафів: Під час дії воєнного стану штрафи за несплату податків не нараховуватимуться, якщо платник виконав фінансове зобов'язання протягом 30 днів після отримання ППР.

QR-коди для оплати: У формах повідомлень з'являться QR-коди, що дозволить сплачувати податки миттєво через смартфон.

Прозорість оскаржень: Платникам надаватимуть детальну інформацію про судові чи адміністративні рішення, які вплинули на зміну суми їхніх зобов’язань.

Адміністрування: Якщо певний орган ДПС буде ліквідовано, повноваження щодо оформлення ППР автоматично переходять до органу, який продовжує адмініструвати податки конкретного платника.

Важливе нагадування для бізнесу

Експерти застерігають підприємців від типових помилок, які призводять до значних штрафів. Найчастішими порушеннями залишаються:

Робота без реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО). Використання праці неоформлених найманих працівників. Несвоєчасна сплата податкових платежів.

Нові правила мають на меті не лише посилити контроль, а й надати сумлінним платникам інструменти для швидкого виправлення помилок без фінансових втрат.