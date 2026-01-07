Мінфін трансформує податкову

Міністерство фінансів України посилює контроль за ефективністю роботи податкової служби. Наразі відомство реалізує два ключові експериментальні проєкти, що спрямовані на впровадження сучасних стандартів управління та боротьбу з корупцією.

Відповідні ініціативи були затверджені постановами Кабінету Міністрів України.

Ключові напрями реформування

Згідно з планом Мінфіну, зміни в ДПС відбуваються за двома основними векторами:

Управління податковими ризиками (комплаєнс) Проєкт стартував у липні 2024 року і розрахований на два роки. Його мета — впровадження системи, яка дозволить податковій автоматично виявляти та оцінювати ризики невиконання платниками своїх зобов'язань. Це допоможе зробити податковий контроль більш точковим та менш обтяжливим для доброчесного бізнесу. Антикорупційна реформа У березні 2025 року розпочнеться другий етап — створення єдиного уповноваженого підрозділу з запобігання та виявлення корупції в структурі ДПС. Проєкт також триватиме два роки та покликаний централізувати антикорупційні заходи для підвищення прозорості роботи служби.

Цифровізація та державні сервіси

Окрім профільних реформ, Державна податкова служба залучена до низки міжвідомчих ініціатив, що спрощують взаємодію громадян та бізнесу з державою:

Підтримка національного виробника: участь у проєктах платформи «Зроблено в Україні».

Житлово-комунальна сфера: інтеграція з цифровою системою «Єдина платформа житлово-комунальних послуг».

Допомога українцям за кордоном: забезпечення надання публічних та консульських послуг через портал «Дія» та систему «е-Консул».

Такі кроки Мінфіну та ДПС є частиною ширшої стратегії з модернізації державних інституцій та наближення української податкової системи до стандартів ЄС.