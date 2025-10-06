Споживання електроенергії в Україні тримається на стабільно високому рівні

Внаслідок чергових ворожих атак на об’єкти енергетики – на ранок є знеструмлення у кількох регіонах. Зокрема, складною залишається ситуація у місті Шостка та частині Сумської області. Також на Чернігівщині для частини споживачів (зокрема – і в обласному центрі) місцевим обленерго вимушено застосовані дві черги графіка аварійних відключень. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та заживити усіх споживачів.

Споживання електроенергії залишається високим. Сьогодні, 6 жовтня, станом на 9:30, воно було на 1% вищим, ніж попереднього робочого дня – у п’ятницю. Причина – утримання хмарної погоди у більшості регіонів. Це зумовлює низьку ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

5 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 6,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі – 28 вересня. Причина – суттєве зниження температури повітря, що зумовлює використання споживачами електрообігрівачів.

Враховуючи погодні умови, сьогодні зберігається необхідність в ощадливому енергоспоживанні. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години пікового навантаження на енергосистему з 17:00 до 22:00.

Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго).

