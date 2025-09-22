Енергетика України готується до четвертої військової зими: названо головну проблему

Український енергетичний сектор входить у свою четверту військову зиму, стикаючись із серйозними викликами, головним з яких є захист критичної інфраструктури від щоденних російських обстрілів. Міністр енергетики Світлана Гринчук назвала цю проблему найбільшою, підкресливши, що кожен опалювальний сезон під час війни є великим випробуванням для країни.

Про це міністр повідомила в інтерв'ю агентству AFP під час засідання Агентства з ядерної енергії ОЕСР у Парижі. За її словами, попри масштабні ремонтні роботи, Росія не припиняє атак, що змушує Україну постійно адаптувати свою оборону.

Адаптивна оборона та підготовка до зими

Гринчук зазначила, що для захисту об'єктів енергетики застосовуються різноманітні методи:

Фізичний захист: використання габіонів та інших конструкцій.

Технічні засоби: захист від дронів і ракет.

Посилення ППО: Україна прагне зміцнити протиповітряну оборону.

Міністр наголосила, що зміна тактики ворога вимагає і зміни української оборони. Вона визнала, що минулий рік був «вкрай складним для газової інфраструктури», і ключовим завданням зараз є швидкий ремонт пошкоджень до настання холодів.

Енергетична стабільність: газ, АЕС та імпорт

Для успішного проходження зими Україна планує:

Газові сховища: накопичити щонайменше 13,2 млрд кубометрів газу, що вимагатиме імпорту понад 4,5 млрд кубометрів .

Атомна енергетика: запустити всі дев’ять енергоблоків АЕС, які знаходяться на підконтрольній території.

Імпорт електроенергії: за необхідності, Україна може імпортувати 2,1 ГВт електроенергії з європейської енергосистеми.

Енергетичне майбутнє: сталість і інновації

Гринчук підкреслила, що Україна не лише протистоїть ворогу, а й закладає фундамент для майбутньої енергосистеми. Країна активно розвиває:

Відновлювані джерела енергії: встановлює малі вітрові турбіни та сонячні панелі, які є менш уразливими для атак.

Ядерна енергетика: планує розширювати потужності, зокрема за рахунок мініреакторів.

Сховища енергії: розвиває акумуляторні та гребеневі сховища.

Міністр заявила, що мета України — створити сильне, чисте та безпечне енергетичне майбутнє.

Нагадаймо, раніше стало відомо, що Україна створила енергетичний щит проти атак.