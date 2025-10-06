Трамп заявив про прорив у переговорах з ХАМАС

Президент США Дональд Трамп заявив, що на вихідних між ХАМАС та арабськими і мусульманськими партнерами відбулися дуже позитивні переговори, спрямовані на звільнення заручників, припинення війни в Газі та досягнення миру на Близькому Сході.

"Ці переговори були дуже успішними і просуваються швидко", – зазначає Трамп, додаючи, що технічні команди знову зустрінуться в понеділок в Єгипті, щоб опрацювати та уточнити остаточні деталі.



"Мені сказали, що перший етап має бути завершений цього тижня, і я прошу всіх діяти швидко", - сказав він.



Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив на вихідних, що сподівається на звільнення заручників під час свята Sukkot, яке починається в понеділок ввечері і триває тиждень, а відразу після нього 7 жовтня настає відзначення річниці нападу ХАМАС на Ізраїль.



Свято Сімхат Тора, яке відзначає річницю нападу Хамаса 7 жовтня за єврейським календарем.



"Я продовжую стежити за цим багатовіковим конфліктом. ЧАС Є ВАЖЛИВИМ ЧИННИКОМ, ІНАКШЕ НАСТАНЕ МАСОВЕ КРОВОПРОЛИТТЯ - ТЕ, ЧОГО НІХТО НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ!", - сказав він.

Фото: The Hill.