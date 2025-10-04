Трамп-миротворець: ЦАХАЛ зупинив наступ на місто Газа

Політичне керівництво Ізраїлю наказало своїй армії зупинити наступ на місто Газа після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що ЦАХАЛ має припинити вогонь.

Про це пише Times of Israel, покликаючись на дані армійської радіостанції Галей ЦАХАЛ.

Так, згідно із наказом, ізраїльські військові повинні скоротити свої операції до «мінімумів», однак водночас війська на місцях повинні суворо проводити оборонні маневри.

Рішення стало результатом інтенсивних нічних консультацій між високопосадовцями Ізраїлю та США.

Раніше президент США Дональд Трамп на своїй сторінці у Truth Social заявив, що ХАМАС готовий до «тривалого миру», а тому наголосив, що Ізраїль повинен негайно припинити бомбардування Гази, аби можна було безпечно та швидко вивести заручників.

Білий дім представив план із 20 пунктів, який передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників протягом 72 годин після того, як ХАМАС та Ізраїль погодяться на угоду.

Пропозиція передбачає поетапне виведення ізраїльських військ із Сектору Гази, який повинен стати «дерадикалізованою зоною, що не становитиме загрози для своїх сусідів». Протягом 72 годин після публічного прийняття Ізраїлем цієї угоди ХАМАС повинен буде повернути усіх живих заручників та тіла померлих.

У відповідь на це угруповання ХАМАС погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Також зазначається, що бойовики погоджуються передати управління над Сектором Гази незалежному уряду Палестини «на основі палестинського національного консенсусу та арабської та ісламської підтримки».