У ніч на 6 жовтня російські війська вкотре атакували Одеську область ударними безпілотниками типу "Шахед".

"Ворог знову атакував цивільну інфраструктуру Одещини "Шахедами", - повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.



За словами Кіпера, попри активну роботу ППО, зафіксовано влучання по території цивільного промислового об'єкта. На місці виникла пожежа, яку оперативно ліквідували працівники ДСНС.



Обійшлося без жертв та руйнувань.

Нагадаємо, Терор без гриму: про що свідчать масовані атаки агресора.