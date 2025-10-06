"Фламінго" та "DeepStrike": Україна використовує нові крилаті ракети для ударів по НПЗ Росії

Україна розпочала використовувати крилаті ракети FP-5 "Фламінго" для ударів по енергетичних об'єктах на території Росії, зокрема по нафтопереробних заводах (НПЗ). Про це повідомляє впливове британське видання The Economist.

Зазначається, що ці ракети є значно швидшими за безпілотники та володіють величезною ударною силою, що може вивести українську кампанію DeepStrike на новий рівень руйнівності.

Ключові характеристики ракети "Фламінго"

Ракети "Фламінго" мають вражаючі характеристики, які роблять їх серйозною загрозою для російської протиповітряної оборони (ППО):

Дальність польоту: Понад 3000 км . Така дальність дозволяє ракеті "обманювати оборону, летячи за постійно змінними векторами до своєї цілі", – пише видання.

Висота польоту: Всього 50 метрів над землею, що ускладнює їх виявлення.

Бойова частина: Вага складає 1150 кг , що забезпечує потужний удар.

Вартість: Приблизно $500 000 за одиницю. Для порівняння, американська ракета Tomahawk є вчетверо дорожчою, має меншу дальність польоту та несе менше корисне навантаження.

Швидкість виробництва та технологічні деталі

У статті The Economist йдеться, що для виробництва "Фламінго" використовуються перероблені турбовентиляторні двигуни радянської епохи. При цьому виготовлення фюзеляжу з вуглецевого волокна займає лише шість годин.

Компанія Fire Point наразі виготовляє 2-3 ракети "Фламінго" на день, але очікується, що вже цього місяця виробництво зросте до семи одиниць на добу.

Інші засоби українських ударів

Видання також звернуло увагу на інші засоби, які Україна застосовує для ударів по цілях у РФ:

FP-1 (дрони): Близько 60% ударів здійснюються цими безпілотниками. Вони можуть досягати цілей на відстані 1500 км і мають стійке до радіоелектронного глушіння програмне забезпечення. За словами експертки Олени Крижанівської, FP-1 коштують лише близько $55 000 кожен, і їх випускають понад 100 на день .

"Лютий" (дрон): Важчий і дорожчий безпілотник з дальністю польоту 2000 кілометрів.

Таким чином, використання "Фламінго" з їхньою величезною дальністю та потужністю є значним кроком у розвитку українських далекобійних ударних можливостей.