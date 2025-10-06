﻿
Свiт

Трамп анонсував бій UFC у Білому домі

Президент США Дональд Трамп заявив, що раніше анонсовані бої UFC у Білому домі відбудуться в день його ювілею.

"Наступного року, 14 червня, на території Білого дому відбудеться великий бій UFC", - сказав Трамп.

Таким чином, захід відбудеться в день, коли американському лідеру виповниться 80 років. У липні він уже оголосив, що захід UFC відбудеться в Білому домі 2026 року, але не назвав точної дати, повідомляє Reuters.

Трамп вважає президента UFC Дейна Вайта своїм близьким другом, а шанувальників цього спорту розглядає як частину своєї політичної бази, хоча зв'язки між Трампом і Вайтом виникли ще задовго до президентства. Зокрема, ще з 2000-х років, коли готель Trump Taj Mahal в Атлантік-Сіті був одним із небагатьох місць у США, готових приймати турніри UFC.

Цього тижня Вайт повідомив, що UFC витратить 700 тисяч доларів на заміну трави на галявині Білого дому після заходу.

Трамп з моменту президентства регулярно відвідував бої UFC, і востаннє був присутній на заході в Нью-Джерсі в червні.

Нагадаємо, рішення адміністрації Трампа призвели до кадрової кризи синоптиків у США.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАбійТрампUFC
