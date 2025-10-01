Рішення адміністрації Трампа призвели до кадрової кризи синоптиків у США

У Національній службі погоди США (NWS) зростає кадрова криза через масові скорочення адміністрації Дональда Трампа, пише The Washington Post.

Деякі співробітники працюють подвійні зміни, інші діють за “системою напарників”, коли сусідні офіси допомагають спостерігати за погодою в регіонах із нестачею персоналу. Ще інші відмовляються від послуг, які не вважають критично важливими, наприклад, від проведення презентацій для школярів.

За словами працівників, скорочення бюджету Служби погоди адміністрацією Трампа – через яке близько 600 працівників, або приблизно кожен сьомий, пішли через звільнення, відставки або вихід на пенсію – доводять агентство до межі можливостей.

Згідно з повідомленням, коли сезон атлантичних ураганів набирає обертів і на заході країни зростає кількість лісових пожеж, сотні вакансій залишаються відкритими. Прогнозисти нині спостерігають за двома штормами, один із яких може загрожувати східній частині США вже на початку наступного тижня.

Джон Сокіч, який пропрацював у Службі погоди 45 років до виходу на пенсію в січні, порівняв нинішній стан Служби з бігуном-спринтером, якого змусили продовжити дистанцію з 200 метрів до 1,5 км.

Рік розпочався для Служби з втрати близько 100 працівників на випробувальному терміні. Протягом кількох місяців ще близько 500 співробітників скористалися можливістю звільнення з виплатою, вийшли на пенсію або подали у відставку.

Ще до цьогорічних скорочень Служба погоди вважалася недостатньо укомплектованою: близько 4 300 співробітників – на 200 менше за оптимальний штат. Але раптові скорочення стали безпрецедентними в історії агентства. Наприклад, між 2010 та 2015 роками близько 600 працівників залишали Службу через звільнення та пенсії – цього року таку кількість втратили лише за кілька місяців.

В результаті деякі локальні відділи прогнозування втратили можливість працювати цілодобово, скоротили запуск метеозондів або ввели змінні графіки перед екстремальними погодними явищами. Влітку Служба погоди була настільки стурбована нестачею команд прогнозистів, що запропонувала покрити витрати на переїзд для тих співробітників, які погодяться перевестись у найбільш постраждалі офіси в прибережних регіонах Техасу та Луїзіани.

Зараз, на піку сезону ураганів, який прогнозували як один із найбільш активних за останні роки, персонал знаходить способи підтримувати роботу, хоча це істотно впливає на фізичне та психічне здоров’я. Керівники беруть на себе зміни прогнозування, а деякі офіси просять персонал допомагати іншим недоукомплектованим, іноді змушуючи працювати понаднормово та у вихідні.