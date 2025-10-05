Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо групи харків’ян, які ошукали громадян на мільйони через телеефіри з "ясновидцями". Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

“Прокурори Харківської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Харкова”, – повідомляє прокуратура.

Йдеться про факти шахрайства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в особливо великих розмірах та повторно, говориться у повідомленні.

Організатору також інкримінується легалізація майна, одержаного злочинним шляхом.

“За даними слідства, безробітний харків’янин створив злочинну групу, до якої залучив ще трьох мешканців міста — двох чоловіків та жінку. Вони організували схему дистанційного “цілительства” через популярну телепередачу”, – розповідає прокуратура.

Під вигаданими іменами спільники представлялися “ясновидцями” і переконували глядачів перераховувати кошти на підконтрольні рахунки за проведення “обрядів”, які начебто мали лікувати тяжкі хвороби, “знімати порчу” та приносити “зцілення”.

“Жертвами шахрайської схеми стали громадяни з різних регіонів України, серед яких — тяжкохворі та їхні родичі”, – повідомляє ОГП.

Загальна сума завданих збитків становить майже 6 млн грн. Отримані гроші учасники групи знімали з банківських карток і розподіляли між собою.

Досудове розслідування здійснювали слідчі СУ ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам у Харківській області Департаменту кіберполіції НПУ.