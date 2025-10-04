У Росії зростають можливості посилення атак на енергосистему України, - розвідка Естонії

У майбутній зимовий період Росія, ймовірно, активізує удари по критично важливій енергетичній інфраструктурі України, прагнучи завдати максимальної шкоди цивільному населенню – у Росії зараз для цього більше ресурсів, ніж раніше.

Про це сказав глава розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, повідомляє естонський мовник ERR.

За оцінкою Ківісельга, найближчим часом перебіг бойових дій, найімовірніше, істотно не зміниться. Російські війська продовжать чинити тиск по всій лінії фронту, прагнучи локальних тактичних успіхів.

"Загалом оборонні рубежі України утримуються, і немає ознак того, що в найближчі тижні Російській Федерації вдасться домогтися значного прориву", – зазначив Ківісельг.

Відчуваючи розчарування через військові невдачі, російські пропагандисти закликають завдавати ударів по критичних об'єктах енергетичної інфраструктури України з метою завдати цивільному населенню максимальної шкоди.

"Незважаючи на суспільний галас, такий сценарій залишається вельми ймовірним. По-перше, це відповідає вже сформованій сезонній тактиці знищення української цивільної інфраструктури. По-друге, у Росії зростають можливості для проведення таких операцій. Це підтверджується збільшенням кількості засобів дальнього ураження, що застосовуються для глибоких ударів", – сказав глава розвідцентру.

Ківісельг наголосив, що асиметричні дії російських військ щодо порушення стабільної роботи українських атомних електростанцій слід вважати вкрай серйозними і небезпечними.

"Мета цих дій – влаштувати масштабну диверсію і відволікти сили української влади та міжнародних партнерів, які надають підтримку Україні. Ліквідація наслідків великої ядерної аварії та регіонального радіоактивного зараження зажадала б мобілізації всіх внутрішніх ресурсів країни і призвела б до припинення оборонних операцій. Крім того, знадобилася б масштабна міжнародна гуманітарна допомога, доставка якої через ворожі дії Росії виявилася б пов'язана з украй високим ризиком для безпеки", – сказав Ківісельг.

У середу ЗМІ повідомили, що США надаватимуть Україні розвідувальну інформацію про об’єкти енергетичної інфраструктури в Росії.

Швеція цього тижня оголосила про виділення додаткових майже 100 млн євро на гуманітарну підтримку України.