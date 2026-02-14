Під час навчань українські оператори дронів “розгромили” сили НАТО, - WSJ

Під час міжнародних навчань Hedgehog 2025 українські оператори безпілотників умовно знищили зведену бойову групу НАТО чисельністю кілька тисяч військових, яка відпрацьовувала механізований наступ. Про це повідомляє The Wall Street Journal у матеріалі від 12 лютого.

У маневрах взяли участь понад 16 тисяч військовослужбовців із 12 країн Альянсу. Серед них — підрозділи з Великої Британії та Естонії, які діяли разом з українськими фахівцями з дронів, частина з яких мала бойовий досвід на фронті. Під час навчань моделювали «спірне та перевантажене» поле бою із масовим застосуванням безпілотників.

За одним зі сценаріїв кількатисячна бойова група, до складу якої входили британські та естонські військові, розпочала механізований наступ. Однак, як зазначають джерела видання, підрозділи не врахували повної «прозорості» поля бою через активну роботу розвіддронів.

«Бойова група пересувалася без належного маскування, розгортала намети й бронетехніку — усе це було умовно знищено», — розповів один з учасників навчань.

Українські військові застосовували систему ситуаційної обізнаности Delta, яка дозволяє в режимі реального часу збирати та аналізувати розвідувальні дані, визначати цілі й координувати удари.

За даними джерел, підрозділ приблизно з 10 українських військових за пів дня умовно знищив 17 одиниць бронетехніки та завдав близько 30 ударів по інших цілях. Загалом сили «умовного противника» змогли «вивести з бою» до двох батальйонів за день, що стало серйозним сигналом для командування НАТО.

Колишній керівник Центру військової розвідки Естонії Стен Рейманн зазначив, що саме Естонія ініціювала залучення українських експертів із дронів, аби партнери по Альянсу змогли побачити власні вразливості. За його словами, результати навчань стали «шоком» для частини військового керівництва.