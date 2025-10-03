﻿
Українець намагався ввезти до Польщі людське волосся ціною близько 75 тисяч доларів

У Польщі митники аеропорту Краків-Баліце виявили у багажі українця понад 15 кілограмів людського волосся. З’ясувалося, що товар походить з Туреччини, а його ринкова вартість оцінюється в сотні тисяч злотих.

Співробітники Малопольського митного та податкового управління у Кракові викрили незвичайну контрабанду, пише ТСН. У багажі громадянина України, який прилетів із Дубая, було знайдено 94 пасма людського волосся загальною вагою понад 15 кілограмів.

Ураїнець нічого не декларував. Однак під час перевірки ручної поклажі було виявлено пакети з волоссям різної довжини.

Встановлено, що товари походять з Туреччини, а їхня орієнтовна вулична вартість становила приблизно 270 000 злотих (74,5 тисячі доларів).

Проти громадянина України розпочато кримінальне провадження. Йому загрожує штраф.

