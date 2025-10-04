﻿
Свiт

Військові дрони паралізували роботу аеропорту Мюнхена, - Bild

Військові дрони паралізували роботу аеропорту Мюнхена, - Bild

Безпілотники, які паралізували роботу аеропорту Мюнхена ввечері 3 жовтня, виявились військовими дронами. Про це повідомляє Bild.

«Безпілотники, помічені в п'ятницю ввечері над аеропортом Мюнхена, були військовими розвідувальними дронами», – зазначили неназвані джерела виданню.

Повідомлено, що саме через кілька розвідувальних дронів вчора Мюнхенський аеропорт припиняв свою роботу.

Аеропорт Мюнхена закрили пізно ввечері через появу в його районі невідомих дронів. Відомо, що закриті були злітно-посадкові смуги. Усього довелось скасувати близько 20 рейсів.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт анонсував розробку нового законодавства, яке дозволить поліції звертатися до військових з проханням збивати дрони.

Нагадаємо, федеральна поліція повідомила, що кілька осіб помітили дрон поблизу летовища. Згодом з’явилися повідомлення про появу безпілотників безпосередньо над територією аеропорту.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

аеропортНімеччинаМюнхенФРНдронилетовищегібридна війнаАлександер Добріндт
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У Тунісі чоловіка засудили до смертної кари через критику президента у соцмережі
Свiт 03.10.2025 23:23:38
У Тунісі чоловіка засудили до смертної кари через критику президента у соцмережі
Читати
На Харківщині окупант розстріляв трьох цивільних, - ГУР
Надзвичайні події 03.10.2025 23:04:00
На Харківщині окупант розстріляв трьох цивільних, - ГУР
Читати
У "Дії" можна буде бачити хто і з якою метою переглядає дані у реєстрах, - Федоров
Технології 03.10.2025 22:45:07
У "Дії" можна буде бачити хто і з якою метою переглядає дані у реєстрах, - Федоров
Читати

Популярнi статтi