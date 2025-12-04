Названо найчистіше місто світу: хто очолив рейтинг

Краків (Польща) визнаний найчистішим містом світу, що робить його одним із найкомфортніших напрямків для подорожей. Такі дані наводяться у дослідженні компанії Radical Storage, що спеціалізується на безпечному зберіганні багажу.

Аналітики компанії проаналізували відгуки туристів про чистоту в різних містах світу. Згідно з результатами, 98,5% відгуків мандрівників про чистоту у Кракові виявилися позитивними. Це забезпечило польському місту перше місце у глобальному рейтингу.

Трійка лідерів виглядає наступним чином:

Краків (Польща) – 98,5% позитивних відгуків Шарджа (ОАЕ) – 98% позитивних відгуків Сінгапур (місто-держава) – 97,9% позитивних відгуків

Крім того, до топ найчистіших міст світу увійшли: