Рейтинги

Названо найчистіше місто світу: хто очолив рейтинг

Краків (Польща) визнаний найчистішим містом світу, що робить його одним із найкомфортніших напрямків для подорожей. Такі дані наводяться у дослідженні компанії Radical Storage, що спеціалізується на безпечному зберіганні багажу.

Аналітики компанії проаналізували відгуки туристів про чистоту в різних містах світу. Згідно з результатами, 98,5% відгуків мандрівників про чистоту у Кракові виявилися позитивними. Це забезпечило польському місту перше місце у глобальному рейтингу.

Трійка лідерів виглядає наступним чином:

  1. Краків (Польща) – 98,5% позитивних відгуків

  2. Шарджа (ОАЕ) – 98% позитивних відгуків

  3. Сінгапур (місто-держава) – 97,9% позитивних відгуків

Крім того, до топ найчистіших міст світу увійшли:

20 найчистіших міст світу
Місто  Загальна кількість відгуків за останні 12 місяців, у яких згадується чистота  Відсоток позитивних відгуків
Краків 456 98,5%
Шарджа 403 98,0%
Сінгапур 1899 рік 97,9%
Варшава 139 97,8%
Доха 575 97,4%
Ер-Ріяд 1135 96,9%
Прага 305 96,4%
Маскат 524 96,4%
Дубай 3093 96,3%
Фукуока 108 96,3%
Абу-Дабі 1046 96,1%
Цюрих 255 95,7%
Единбург 722 95,4%
Лос-Анджелес 1931 рік 95,2%
Ліма 142 95,1%
Канкун 443 94,8%
Порту 286 94,8%
Копенгаген 289 94,5%
Тайбей 430 94,4%
Валенсія 685 94,3%
Автор: Галина Роюк

