Названо найчистіше місто світу: хто очолив рейтинг

Краків (Польща) визнаний найчистішим містом світу, що робить його одним із найкомфортніших напрямків для подорожей. Такі дані наводяться у дослідженні компанії Radical Storage, що спеціалізується на безпечному зберіганні багажу.
Аналітики компанії проаналізували відгуки туристів про чистоту в різних містах світу. Згідно з результатами, 98,5% відгуків мандрівників про чистоту у Кракові виявилися позитивними. Це забезпечило польському місту перше місце у глобальному рейтингу.
Трійка лідерів виглядає наступним чином:
-
Краків (Польща) – 98,5% позитивних відгуків
-
Шарджа (ОАЕ) – 98% позитивних відгуків
-
Сінгапур (місто-держава) – 97,9% позитивних відгуків
Крім того, до топ найчистіших міст світу увійшли:
|20 найчистіших міст світу
|Місто
|Загальна кількість відгуків за останні 12 місяців, у яких згадується чистота
|Відсоток позитивних відгуків
|Краків
|456
|98,5%
|Шарджа
|403
|98,0%
|Сінгапур
|1899 рік
|97,9%
|Варшава
|139
|97,8%
|Доха
|575
|97,4%
|Ер-Ріяд
|1135
|96,9%
|Прага
|305
|96,4%
|Маскат
|524
|96,4%
|Дубай
|3093
|96,3%
|Фукуока
|108
|96,3%
|Абу-Дабі
|1046
|96,1%
|Цюрих
|255
|95,7%
|Единбург
|722
|95,4%
|Лос-Анджелес
|1931 рік
|95,2%
|Ліма
|142
|95,1%
|Канкун
|443
|94,8%
|Порту
|286
|94,8%
|Копенгаген
|289
|94,5%
|Тайбей
|430
|94,4%
|Валенсія
|685
|94,3%