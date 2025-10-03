Угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, - Орбан

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що все більше країн нібито поділяють його думку, що ЄС "дрейфує у війну".

Як пише "Європейська правда", про це він заявив під час ефіру на Kossuth Radio.

Він заявив, що позиція Угорщини полягає у прагненні до припинення вогню, миру і безперервних дипломатичних переговорів між сторонами.

Орбан підкреслив, що все більше країн нібито відчувають себе так само, як Угорщина, що ми будемо дрейфувати у війну, і "рано чи пізно труни повернуться додому, з загиблими, полеглими молодими людьми".

Ця небезпека зростає, і угорці не хочуть брати її на себе, сказав він.

Віктор Орбан також говорив про право кожного на те, щоб його власний народ вирішував, чи хоче він бути у спільному союзі з іншим народом. Угорцям не потрібно дбати про те, що говорять інші 26 країн-членів ЄС, "ми повинні дбати про власну думку, ми повинні знати, чого хочуть угорці".

Орбан повторив, що угорці не хочуть бути в одному союзі з українцями, щоб не розділити їх долю – а доля українців, за його словами, бути поряд з Росією.

Як повідомлялося, Угорщина не підтримує ідею надання Україні "репараційних позик" на базі коштів з заморожених активів Росії.

За даними ЗМІ, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії жорстко розкритикував Орбана за те, що той зриває важливі дискусії.

Нагадаємо, що в лютому 2022-го, після початку повномасштабного вторгнення Росії, Будапешт стягнув війська до українського кордону: за даними українських джерел, розглядалася можливість введення угорських сил у Закарпаття в разі падіння уряду в Києві. Ці факти підживлюють підозри щодо справжніх намірів Будапешта та його позиції у відносинах з Україною.

До слова, як повідомляв ForUA, письменник Костянтин Коверзнєв нагадав про те, що маємо документальне підтвердження тому, що знищення мирного населення в містечку Корюківка під час Другої світової війни відбувалося військовослужбовцями угорської 105-ї легкої дивізії зі складу Східної окупаційної групи військ за вказівками командувача групою генерал-лейтенанта Алдя-Папа Золтана Йогана, 1895 року народження, уродженця Будапешта. Загалом на Чернігівщині угорські частини взяли участь у знищенні до 60 тисяч мирних мешканців. Ніхто зі злочинців не був покараний міжнародним військовим трибуналом.

"Угорський злочин проти мирних українців не закарбовано в підручниках історії. Але цей злочин є реальністю! – стверджує Коверзнєв. – Тож, коли нас шантажують політики із сусідньої країни, вони є насправді спадкоємцями огидної сегрегаційної і геноцидної політики Угорщини ХХ століття..."