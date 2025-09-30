У столиці затримали чергового хабарника

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головному інженеру ПрАТ «АК «Київводоканал» в одержанні неправомірної вигоди за швидке підключення будівлі до системи водопостачання.

Представник власника будівлі, розташованої у Деснянському районі, зустрівся головним інженером Київводоканалу, щоб дізнатися процедуру підключення приміщення до водопостачання. Йому повідомили, що по часу це буде займати від пів року до року, однак є спосіб зробити все швидше – заплатити 450 тис. гривень, повідомляє Київська міська прокуратура.



Затримали головного інженера ПрАТ «АК Київводоканал» під час отримання половини обумовленої суми - 225 000 гривень. Іншу частину грошей йому потрібно було передати після того, як певна документація буде погоджена керівництвом підприємства.



Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 КК України, а саме як одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду.



Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.



Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Фото: Київська міська прокуратура.