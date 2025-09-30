﻿
Столиця

У столиці затримали чергового хабарника

У столиці затримали чергового хабарника

Прокурорами Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головному інженеру ПрАТ «АК «Київводоканал» в одержанні неправомірної вигоди за швидке підключення будівлі до системи водопостачання.

Представник власника будівлі, розташованої у Деснянському районі, зустрівся головним інженером Київводоканалу, щоб дізнатися процедуру підключення приміщення до водопостачання. Йому повідомили, що по часу це буде займати від пів року до року, однак є спосіб зробити все швидше – заплатити 450 тис. гривень, повідомляє Київська міська прокуратура.

Затримали головного інженера ПрАТ «АК Київводоканал» під час отримання половини обумовленої суми - 225 000 гривень. Іншу частину грошей йому потрібно було передати після того, як певна документація буде погоджена керівництвом підприємства. 

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 368-3 КК України, а саме як одержання службовою особою юридичної особи приватного права неправомірної вигоди для себе за вчинення дій в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду. 

Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. 

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років позбавленням волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, британський політик зізнався, що за хабарі поширював російську пропаганду.

Фото: Київська міська прокуратура.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

КиївхабарпрокуратураКиївводоканал
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Українська зброя й українська армія дістануть будь-які військові об’єкти на території РФ, - Сибіга
Війна 29.09.2025 19:11:34
Українська зброя й українська армія дістануть будь-які військові об’єкти на території РФ, - Сибіга
Читати
ВАКС конфіскував авто за 4,2 млн гривень у міського голови на Львівщині
Суспiльство 29.09.2025 18:56:10
ВАКС конфіскував авто за 4,2 млн гривень у міського голови на Львівщині
Читати
Київ став центром книжкового життя: «Книжкова країна 2025» зібрала понад 93 тисячі відвідувачів
Культура 29.09.2025 18:36:53
Київ став центром книжкового життя: «Книжкова країна 2025» зібрала понад 93 тисячі відвідувачів
Читати

Популярнi статтi