Нова стратегія США: відмова від Tomahawk і розвіддані для ЗСУ

Поставки крилатих ракет великої дальності Tomahawk для України є малоймовірними. Наявні запаси Tomahawk призначені для потреб ВМС США та інших завдань. Попри заяву віцепрезидента США Джей Ді Венса про те, що Вашингтон розглядає запит Києва на ці ракети, експерти сумніваються в доцільності їх передачі, повідомляє Reuters із посиланням на американського чиновника та джерела, обізнані з питаннями підготовки та постачання.

Видання зазначає, що мова йде про дозвукові крилаті ракети з дальністю польоту близько 2500 км, які потенційно можуть уражати цілі глибоко в Росії, зокрема й у Москві. Водночас американський чиновник припустив, що Україна може отримати інші варіанти озброєння з меншою дальністю дії. Також США можуть дозволити європейським союзникам закупити певні системи великої дальності й передати їх Києву.

Окрім того, Вашингтон планує надати Україні розвіддані про об’єкти російської енергетичної інфраструктури. За оцінкою видання, це може стати одним із конкретних наслідків зміни риторики президента США Дональда Трампа, який останнім часом заявив, що Україна здатна відвоювати всі окуповані території, а російську армію назвав "паперовим тигром".

Як повідомляло раніше ForUa, Україна може завдати несподіваного удару по Криму ще до зими.