Крим під прицілом: Україна може завдати несподіваного удару по півострову ще до зими

Британський військовий аналітик професор Майкл Кларк висловив припущення, що ЗСУ можуть підготувати і здійснити несподівану операцію проти окупованих районів Криму ще до початку холодів. Про це він сказав під час щотижневої Q&A-сесії на телеканалі Sky News, зауваживши, що українські сили «люблять влаштовувати сюрпризи».

Кларк нагадав, що за останній час українські підрозділи вже завдавали ударів по радарам та позиціях систем ППО у Криму, створюючи «пролами» в російській протиповітряній обороні. Саме це, на його думку, може відкрити шлях до ударів по більш важливих військових цілях на півострові.

Аналітик не виключив, що гіпотетична операція може мати великий масштаб і включати повітряні удари або навіть морський десант у Криму; також він назвав ймовірним новий удар по Керченському мосту як один із можливих варіантів удару по критичній інфраструктурі.

Наразі жодна з офіційних сторін — ані українська, ані американська — не підтвердили конкретної підготовки великої операції в Криму чи остаточних домовленостей щодо передачі Tomahawk.

Будь-яка велика операція в Криму — особливо з використанням далекобійних систем — матиме значні військові та політичні наслідки. Для України це шанс завдати стратегічних уражень по логістиці, зв’язку і ППО противника; для Росії — привід до посилення оборони півострова й жорсткішої риторики. Міжнародна ж реакція залежатиме від масштабів операції і того, чи відчуватимуть союзники, що дії Києва відповідають їхній політиці підтримки.

Як повідомляло раніше ForUa, влада США обговорює можливість постачання ракет "Томагавк" Україні.