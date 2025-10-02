Вітчим ґвалтівник: На Київщині 45-річний чоловік три роки вчиняв насильницькі дії над малолітньою падчеркою

На Київщині 45-річний чоловік протягом трьох років – з березня 2022 по серпень 2025 року – вчиняв насильницькі дії сексуального характеру та неодноразово ґвалтував свою падчерку 2010 року народження, повідомляє Київська обласна прокуратура.

Дівчинка не одноразово розповідала матері, що зазнає насильства, але жінка не повірила. Замість звернення до правоохоронців жінка повела дитину на поліграф. Псевдополіграфолог, який “перевіряв” малолітню, повідомив, що дівчинка нібито бреше.

Правду вдалося почути лише через три роки. Про насильство над дівчинкою повідомила тітка потерпілої.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Київської обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочинів проти статевої свободи та недоторканності малолітньої дитини (ч. ч. 4, 6 ст. 152, ч. 4 ст. 153 КК України).

За клопотанням ювенальних прокурорів суд обрав щодо підозрюваного запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави.

За вчинене йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув’язнення.