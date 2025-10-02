Подружжя зрадників готувало теракт проти українських військових

В Одесі Служба безпеки України викрила подружжя, яке планувало здійснити теракт за завданням російських спецслужб поблизу розташування українських військових. Фігуранти отримали від кураторів з РФ координати об’єктів, після чого знайшли схрон із саморобним вибуховим пристроєм і забрали його для підготовки до підриву. Перед цим вони ретельно моніторили місця найбільшого скупчення особового складу Сил оборони, позначали ці локації на картах та “прозвітували” куратору. Після погодження конкретного об’єкта подружжя планувало закласти там вибухівку, повідомляє прес-служба СБУ.

Слідство встановило, що подружжя — це безробітні мешканці Одеси, яких завербували через інтернет. Під час обшуків у них вилучили смартфони та інші докази співпраці з російськими спецслужбами.

Наразі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляло раніше ForUa, у Запорізькій області знищили 18 російських офіцерів.