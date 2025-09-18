У Запорізькій області знищили 18 російських офіцерів

18 офіцерів загинули внаслідок диверсії в районі села Воскресенка біля міста Пологи Запорізькій області в кінці серпня.

"18 офіцерів оперативного складу штабу 35-ї загальновійськової армії загинули в результаті диверсії в Запорізькій області. 30.08.2025 р. в районі н.п. Воскресенка сталася диверсія: невідомі доброзичливці підпалили суху траву біля командного пункту 35-ї армії. Вогонь швидко поширився на приміщення і бліндажі командного пункту", - повідомляє "Хочу жити".



Через задимлення та заповнення командного пункту чадним газом офіцери командування армії отруїлись на смерть, включно з заступником начальника відділу ракетних військ та артилерії, а також фахівцями планування та моделювання операцій.



Для російських окупаційних військ на території України не існує безпечних місць.

Фото: "Хочу жити".